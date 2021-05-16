Selber machen statt kaufen: Die besten DIY-IdeenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 16.05.2021: Selber machen statt kaufen: Die besten DIY-Ideen
90 Min.Folge vom 16.05.2021Ab 12
Diesmal dreht sich alles rund um stylische und praktische Do-it-yourself-Ideen für das eigene Zuhause: von einer Küche aus Paletten, einem Parkett aus Sperrholz oder einer Klappgarderobe - die Experten zeigen, wie einfach sich die Projekte nachbauen lassen.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins