40 Jahre, 40 Stunden, 4 Kontinente: Kais ultimatives AbenteuerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 18.07.2021: 40 Jahre, 40 Stunden, 4 Kontinente: Kais ultimatives Abenteuer
91 Min.Folge vom 18.07.2021Ab 12
Seit mehr als zehn Jahren reist Moderator Kai Böcking rund um den Globus, immer auf der Suche nach dem ultimativen Kick: Ob als Amateurzocker auf Macao, als Schauspielschüler in Hollywood oder als Backpacker durch Thailand - Kai hat vieles probiert und dabei verrückte Dinge gesehen und erlebt. Heute stellt der Experte seine größten und spannendsten Reiseabenteuer vor.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins