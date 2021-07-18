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Abenteuer Leben Spezial

40 Jahre, 40 Stunden, 4 Kontinente: Kais ultimatives Abenteuer

Kabel EinsFolge vom 18.07.2021
40 Jahre, 40 Stunden, 4 Kontinente: Kais ultimatives Abenteuer

40 Jahre, 40 Stunden, 4 Kontinente: Kais ultimatives AbenteuerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 18.07.2021: 40 Jahre, 40 Stunden, 4 Kontinente: Kais ultimatives Abenteuer

91 Min.Folge vom 18.07.2021Ab 12

Seit mehr als zehn Jahren reist Moderator Kai Böcking rund um den Globus, immer auf der Suche nach dem ultimativen Kick: Ob als Amateurzocker auf Macao, als Schauspielschüler in Hollywood oder als Backpacker durch Thailand - Kai hat vieles probiert und dabei verrückte Dinge gesehen und erlebt. Heute stellt der Experte seine größten und spannendsten Reiseabenteuer vor.

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