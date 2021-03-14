Kochen wie die Profis: Die ultimativen Küchen-TricksJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 14.03.2021: Kochen wie die Profis: Die ultimativen Küchen-Tricks
89 Min.Folge vom 14.03.2021Ab 12
Kochen kann ganz schön knifflig sein – vor allem, wenn man sich auf Internet-Tricks verlässt. Doch welche Küchenhacks funktionieren wirklich? Wir testen schnelle Tipps mit Reis, virale Ei-Tricks und überraschende Küchenkniffe aus dem Netz. Außerdem zeigen Profis wie Achim Müller und Christian Henze, worauf es wirklich ankommt – von cleveren Spar-Tricks bis hin zum perfekten Filet. Ein Mix aus Aha-Momenten, echten Geheimtipps und praktischen Tricks, die garantiert im Alltag funktionieren.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins