Sie ist schön, aber tödlich. Kommt man ihr zu nahe, injiziert sie ihr Gift mit über fünf Zentimeter langen Giftzähnen. Der Biss der Gabunviper kann einen Menschen innerhalb von Stunden töten. Und genau so eine Schlange ist in Simbawes Hauptstadt Harare aus dem Terrarium eines privaten Sammlers ausgebrochen. Ein Fall für Ben Vermeulen, dem bekanntesten Schlangenfänger Simbabwes. Und der ist nicht gerade begeistert.
