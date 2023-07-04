BBQ Quick Gerichte: Buffalo WingsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.07.2023: BBQ Quick Gerichte: Buffalo Wings
Folge vom 04.07.2023
Die Masters of BBQ sind die neuen Rost-Enthusiasten im hohen Norden, in Bremen. Im Günenwalds Grillinstitut zeigt uns Master Steffen Meyer, 44 Jahre, das echte amerikanische BBQ. Steffen, der Hauptberuflich auch Wickinger sein könnte, ist ein wahrer Grill-Nerd und hat im Grillinstitut seinen Traumjob gefunden. Hier wird das ganze Jahr über gebrutzelt und zwar auf höchstem Niveau. Abenteuer Leben täglich begleitet Master Steffen Meyer bei der Zubereitung von original American Buffalo Wings.
