Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

BBQ Quick Gerichte: Buffalo Wings

Kabel EinsFolge vom 04.07.2023
BBQ Quick Gerichte: Buffalo Wings

BBQ Quick Gerichte: Buffalo WingsJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 04.07.2023: BBQ Quick Gerichte: Buffalo Wings

42 Min.Folge vom 04.07.2023Ab 12

Die Masters of BBQ sind die neuen Rost-Enthusiasten im hohen Norden, in Bremen. Im Günenwalds Grillinstitut zeigt uns Master Steffen Meyer, 44 Jahre, das echte amerikanische BBQ. Steffen, der Hauptberuflich auch Wickinger sein könnte, ist ein wahrer Grill-Nerd und hat im Grillinstitut seinen Traumjob gefunden. Hier wird das ganze Jahr über gebrutzelt und zwar auf höchstem Niveau. Abenteuer Leben täglich begleitet Master Steffen Meyer bei der Zubereitung von original American Buffalo Wings.

Alle verfügbaren Folgen