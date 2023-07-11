DIY Möbel, die jeder braucht Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.07.2023: DIY Möbel, die jeder braucht
42 Min. Ab 12
Marten und Andre begeistern als DIY-Influencer das Netz. Nicht KAUFEN lautet ihre Devise, sondern selber bauen! Und das einfach, schnell und günstig. Zwei Männer, ein Haufen alter Krempel und eine Mission: aus Alt mach Neu, heißt: stylische Möbel. Wie wäre es mit einem Waschtisch und einem Set aus Industriekästen?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins