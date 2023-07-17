Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.07.2023: DIY Balkongewächshaus
40 Min.Folge vom 17.07.2023
Nicht jeder hat ausreichend Platz für Gemüsebeete. Um diesem Wunsch ein bisschen näher zu kommen, zeigt Abenteuer Leben, wie man sich schnell und platzsparend sein eigenes Gewächshaus für den Balkon bauen kann – perfekt auch für die Großstadt und den kleinen Geldbeutel.
