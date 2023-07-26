Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.07.2023: Kaffeetrends Sommeredition
42 Min.Folge vom 26.07.2023Ab 12
Außergewöhnliche Kaffeekreationen, die es nicht im Stammcafé um die Ecke gibt, finden sich auf unzähligen Social Media Plattformen. Dort experimentieren die Menschen mit den verrücktesten Kaffeegetränken. So erfreut sich auch ein pinker Drink an großer Beliebtheit - Hauptzutat: rote Beete. Ob Gemüse und Kaffee harmonieren, testen Barista und Caféinhaber Sascha gemeinsam mit Kaffeeliebhaberin Giulia.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins