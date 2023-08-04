Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.08.2023: Wie billig geht Whirlpool?
42 Min.Folge vom 04.08.2023Ab 12
Da stationäre Whirlpools immer noch sehr teuer sind und eine sorgfältige Wartung erfordern, erfreuen sich aufblasbare Modelle in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Sie sind relativ günstig und dank der Verwendung hochwertiger Materialien sehr langlebig. Doch wie viel Geld muss man wirklich in die Hand nehmen, um einen ordentlichen Pool zu bekommen? Und: Luxus 31: Hot Spots Saint Tropez
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins