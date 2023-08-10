Zum Inhalt springenBarrierefrei
Neues aus Disneyland in Paris

Kabel Eins
Folge vom 10.08.2023

Disneyland Paris ist um ein ganzes Universum reicher geworden. Denn in den größten Vergnügungspark Europas sind vor wenigen Monaten neue Helden mit Superkräften eingezogen. Das Marvel Avengers Campus bietet Fans atemraubende Fahrgeschäfte, neue Restaurants und ein ganzes Hotel im galaktischen Stil. Einer der größten Fans ist Achim Müller. Zusammen mit der deutschen Food and Fitness Influencerin Kim muss er eine Mission erfüllen.

