Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.08.2023: Fire Food
41 Min.Folge vom 23.08.2023Ab 12
Grillen und Kochen direkt in den Flammen und in der Glut. Das ist FIRE FOOD - unsere neue Rubrik! Hier braucht man kein Equipment! Keinen Topf, keine Pfanne, nicht mal ein Grillrost. Das ist pur, rough, easy. Unser Profi-Koch Timo Hinkelmann ist der perfekte Mann dafür! Er ist leidenschaftlicher Camper und liebt Outdoor-Kochen. Bei ihm gibt’s heute Pulled-Pork-Burger, ein asiatisches Hähnchen-Gemüse-Gericht in der Ananas und als Dessert flambierte Ananas am selbst geschnitzten Stock.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins