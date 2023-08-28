Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Hypegerichte aus dem Netz

Kabel Eins
Folge vom 28.08.2023
Hypegerichte aus dem Netz

Hypegerichte aus dem Netz Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 28.08.2023: Hypegerichte aus dem Netz

42 Min.
Ab 12

Was haben die schnelle und günstige Pasta, das Bananendessert und der Hähnchen-Kartoffelauflauf gemeinsam? Sie sind echte Internetstars. Weltweit Millionenfach angeklickt. Doch sind die Gerichte wirklich den Hype wert? Profiköchin Verena Leister findet das für uns heraus. Und: DIY Shorthacks mit Mikele – Teil V

