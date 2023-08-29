Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.08.2023: Stadtpiraten Sibiu/Rumänien
42 Min.Folge vom 29.08.2023Ab 12
Rumänien – hauptsächlich bekannt für Graf Dracula, tiefe Wälder und wilde Bären. Dass es aber noch viel mehr als das zu entdecken gibt, zeigt Abenteuer Leben Reporter Tobi in seinem neuesten Stadtpiraten-Abenteuer. Rund um Sibiu in Rumänien geht es mit dem Enduro-Bike hart ins Gelände. Zudem klären wir: wer kann schneller Knoblauch schälen und wer mehr davon essen? Bei wem beißt der erste Fisch an? Und wer schlägt sich besser im Pflöcke in den Boden schlagen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins