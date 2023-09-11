Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 11.09.2023
42 Min.Folge vom 11.09.2023Ab 12

Ob mild, würzig oder pikant. Käse ist allgegenwertig in der Südtiroler Hausmannskost. Wir haben mit Sternekoch Karl Baumgartner und seinem Bruder, dem Käsesommelier Hansi Baumgartner, vier Klassiker gekocht. Lecker und manche einfach zum Nachmachen. Und: Es tut höllisch Weh! Schärfe- Showdown in Berlin.

