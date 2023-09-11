Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.09.2023: Top X Käsegerichte
42 Min.Folge vom 11.09.2023Ab 12
Ob mild, würzig oder pikant. Käse ist allgegenwertig in der Südtiroler Hausmannskost. Wir haben mit Sternekoch Karl Baumgartner und seinem Bruder, dem Käsesommelier Hansi Baumgartner, vier Klassiker gekocht. Lecker und manche einfach zum Nachmachen. Und: Es tut höllisch Weh! Schärfe- Showdown in Berlin.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
