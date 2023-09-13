Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Frag den Henze – Saucen Einmaleins

Kabel Eins
Folge vom 13.09.2023
Frag den Henze – Saucen Einmaleins

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 13.09.2023: Frag den Henze – Saucen Einmaleins

42 Min.
Folge vom 13.09.2023
Ab 12

BBQ Sauce, Sweet Chili oder Mayo. Allseits beliebt und meist gekauft. Dabei sind diese Saucen-Klassiker so einfach selbstgemacht. Profikoch Christian Henze zeigt uns seine Top 5 Saucen, wie sie im Handumdrehen und super lecker auf dem Teller landen.

