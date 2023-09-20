Die besten Schnitzel 2023 Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.09.2023: Die besten Schnitzel 2023 Teil 2
42 Min.Folge vom 20.09.2023Ab 12
Jetzt geht´s um die besten Restaurants vor Ihrer Haustür und wie Sie sie finden. Denn: gute Online-Bewertungen haben viele. Abenteuer Leben täglich macht den Check: haben die Restaurants mit den besten Bewertungen diese auch verdient? Wir besuchen die beliebtesten Schnitzel Restaurants in Essen, Berlin und Bremen. Und: Akkuschrauber-Hacks Teil 2
