Hypegerichte aus dem Netz Teil 5Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.10.2023: Hypegerichte aus dem Netz Teil 5
41 Min.Folge vom 04.10.2023Ab 12
Lust auf ein paar echte Stars? Der Kartoffel-Hack-Auflauf, ein leckerer Schokokuchen und Spaghetti Carbonara sind echte Hypegerichte. Millionenfach geklickt. Chefköchin Verena Leister wills wissen: funktionieren und schmecken die Rezepte auch in der Realität oder sehen sie einfach nur gut aus? Und: Ikea Hacks Teil 1
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins