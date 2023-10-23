Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 23.10.2023
42 Min.Folge vom 23.10.2023Ab 12

„Shoppen wie Milliardäre“ verspricht die neue Einkaufsplattform Temu. Mit Kampfpreisen und aggressivem Marketing steht die App seit Wochen auf Platz eins der Downloadcharts. Firmensitz ist USA, doch versendet wird aus China. Doch wie unterscheidet sie sich zu anderen China-Shops? Und wie gut ist die Ware? Abenteuer Leben Sparfuchs Daniel Güldner macht den Praxistest. Und: Viermalclever #2

