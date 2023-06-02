Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Das Geheimnis der sardischen Pasta

Kabel EinsFolge vom 02.06.2023
Das Geheimnis der sardischen Pasta

Das Geheimnis der sardischen PastaJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 02.06.2023: Das Geheimnis der sardischen Pasta

42 Min.Folge vom 02.06.2023Ab 12

Sardinien, die zweitgrößte Insel im Mittelmeer, hat nicht nur karibische Traumstrände, mehr Schafe als Einwohner, sondern bietet besonders kulinarisch viel Überraschendes. "Abenteuer Leben" begleitet die gebürtige Sardin Serena Loddo aus Limburg. Sie lüftet das Geheimnis der Herstellung der berühmten Pasta Fregola Sarda und warum Su Filendeu, die "Fäden Gottes" die seltenste und schwierigste Pasta auf der Welt ist.

Alle verfügbaren Folgen