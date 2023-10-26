Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.10.2023: Achims Hack Check: Wraps
Folge vom 26.10.2023
Im Netz sind sie gerade ein Riesenhype: Rezepte rund um das Thema Wraps. Doch was haben die dünnen Brotfladen mit einem Apfelkuchen zu tun? Oder einem Hotdog? Achim Müller will es genau wissen. Was taugen die Wrap-Ideen aus dem Netz? Unser Chefkoch macht den Hack Check! Und unbekannte Leckerbissen
