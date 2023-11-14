Thermomix Tricks: Coole Blitzgerichte für die kalte JahreszeitJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.11.2023: Thermomix Tricks: Coole Blitzgerichte für die kalte Jahreszeit
42 Min.Folge vom 14.11.2023Ab 12
Drei coole Blitzgerichte aus dem Thermomix für die kühle Jahreszeit: Mini-Kürbis-Flammkuchen, ein One-Pot-Hackbraten und zum Dessert: gegarte Cupcakes. Klingt crazy? Ist es auch. Unsere Felicitas Then zeigt, wie vielseitig ihre Küchenmaschine ist. Und Mama kann nicht kochen, Henze unaufhaltsam Cordon Bleu mit Pommes, Lets Repair
