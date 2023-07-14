Der größte Wasserpark der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.07.2023: Der größte Wasserpark der Welt
42 Min.Folge vom 14.07.2023Ab 12
Jetzt ist es offiziell: "Aquaventure" hat seit 2022 einen neuen Guinness Weltrekord: Der Wasserpark auf der Palm in Dubai hat die meisten Wasserrutschen weltweit. Thabea-Christin, eine deutsche Stewardess, die in Dubai lebt, wagt für "Abenteuer Leben" die Rutschpartie. Wie viel Fun und Thrill bietet "Aquaventure"?
