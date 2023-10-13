Weltreise an einem Tag - Disneys EpcotJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.10.2023: Weltreise an einem Tag - Disneys Epcot
41 Min. Ab 12
„Eating Around the World“ – Eine kulinarische Weltreise an nur einem einzigen Tag! Wo und vor allem wie ist das möglich? Im Disney-Freizeitpark Epcot bei Orlando präsentieren verschiedene Länder ihre Kultur und landestypische Spezialitäten. Aber wie authentisch sind die wirklich? Abenteuer Leben Reporter Daniel und Marlena haben es getestet und futtern sich einmal quer durch die Welt: vom orientalischen Marokko übers nordische Norwegen ins feurige Mexiko – und das an nur einem Tag!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
