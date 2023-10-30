Braucht man das? FleischthermometerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.10.2023: Braucht man das? Fleischthermometer
42 Min.Folge vom 30.10.2023Ab 12
Fleischthermometer gibt's in allen Preislagen - von klassisch bis kabellos mit dazugehöriger App. Viele Profis schwören drauf. Aber braucht es so einen Schickschnack wirklich? Das klären Küchenchef Andreas Schinharl und Reporter Tobi! Und: DIY- Werkzeugwand
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
