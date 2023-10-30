Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Braucht man das? Fleischthermometer

Kabel EinsFolge vom 30.10.2023
Braucht man das? Fleischthermometer

Braucht man das? FleischthermometerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 30.10.2023: Braucht man das? Fleischthermometer

42 Min.Folge vom 30.10.2023Ab 12

Fleischthermometer gibt's in allen Preislagen - von klassisch bis kabellos mit dazugehöriger App. Viele Profis schwören drauf. Aber braucht es so einen Schickschnack wirklich? Das klären Küchenchef Andreas Schinharl und Reporter Tobi! Und: DIY- Werkzeugwand

Alle verfügbaren Folgen