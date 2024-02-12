Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 12.02.2024
Folge vom 12.02.2024: Pani Puri: Indiens beliebter Straßensnack mit Spaßgarantie

43 Min.Folge vom 12.02.2024Ab 12

In Indien sind Pani Puri die beliebten, knusprigen Teigkugeln, die an jeder Straßenecke verkauft werden. Sie sind der erfolgreichste indische Straßensnack und bieten Spaß für Jung und Alt. Doch was macht sie so besonders und beliebt? Themen unter anderem: Außergewöhnliche Hotels weltweit, Fesenmairs finest: Skihütten Kracher, Betten für Millionäre

