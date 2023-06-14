Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

DIY Heimkino deluxe mit Philipp & Kilian

Kabel Eins
Folge vom 14.06.2023
DIY Heimkino deluxe mit Philipp & Kilian

DIY Heimkino deluxe mit Philipp & KilianJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.06.2023: DIY Heimkino deluxe mit Philipp & Kilian

41 Min.
Ab 12

Die Idee: Einzimmerwohnung mit chaotischem Wohnzimmer wird zum stylischen Heimkino. Das wünscht sich Kabel Eins Zuschauerin Isabell Hendl. Schnell an nur einem Tag gebaut, total easy und super günstig. Eine Aufgabe für unser DIY Duo Philipp und Kilian!

