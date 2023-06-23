Der Schlangenmann ist auf Jagd! Sein Ziel: die Schwarze MambaJetzt kostenlos streamen
Folge vom 23.06.2023: Der Schlangenmann ist auf Jagd! Sein Ziel: die Schwarze Mamba
Ben Vermeulen ist der bekannteste Schlangenfänger Simbabwes und weit über die Grenzen des kleinen afrikanischen Landes hinweg bekannt. Täglich fängt er bis zu einem Dutzend Schlangen in den Gärten der Hauptstadt Harare. Manche davon sind tödliche Giftschlangen, wie Cobras oder Vipern. Doch jetzt hat Schlangenfänger Ben einen Spezialauftrag. Für ein Pharmaunternehmen aus Europa soll Ben das Gift der gefürchteten Schwarzen Mamba liefern, der gefährlichsten Schlange Afrikas.
