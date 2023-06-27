Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.06.2023: Das beste Sushi in Japan
41 Min.Folge vom 27.06.2023Ab 12
Sushi in einem japanischen Restaurant in Deutschland zu essen, bedeutet, dass man Fischstückchen auf Reis in Sojasoße tunkt und zusammen mit Ingwer oder Wasabi genießt. In Japan hingegen wird Sushi ganz anders gegessen als hierzulande. "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann reist nach Tokio und wird von Küchenstar und Chefkoch Nobu in die Sushi-Geheimnisse eingeweiht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins