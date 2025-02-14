Nashville und die Geheimnisse des Tennessee-BBQsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.02.2025: Nashville und die Geheimnisse des Tennessee-BBQs
42 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 12
Nashville in den USA steht für Cowboys, Country Music und leckeres Grill-Food. Mittendrin ist der BBQ-Europameister Gerald Hochgatterer aus Österreich. Er testet für "Abenteuer Leben" das alteingesessene BBQ-Restaurant "Peg Leg Porker BBQ" im hippen Güterbahnhofsviertel von Nashville. Der zweite Abstecher führt den BBQ-Europameister ins idyllische Lynchburg.
