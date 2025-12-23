UFO-Burger selber machen: Der Street-Food-Trend aus Korea im TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.12.2025: UFO-Burger selber machen: Der Street-Food-Trend aus Korea im Test
43 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
In Korea sind UFO-Burger längst ein Street-Food-Hit – rund, witzig und absolut fotogen. Mit einer Maschine aus dem Internet für rund 180 Euro kann man die außergewöhnlichen Burger auch zu Hause zubereiten. Grillchampion Klaus Breinig testet, ob der verrückte Trend gelingt und schmeckt. Werden die UFO-Burger ein voller Erfolg oder nur ein intergalaktisches Experiment?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins