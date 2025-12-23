Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

UFO-Burger selber machen: Der Street-Food-Trend aus Korea im Test

Kabel Eins
Folge vom 23.12.2025
UFO-Burger selber machen: Der Street-Food-Trend aus Korea im Test

UFO-Burger selber machen: Der Street-Food-Trend aus Korea im TestJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 23.12.2025: UFO-Burger selber machen: Der Street-Food-Trend aus Korea im Test

43 Min.
Folge vom 23.12.2025
Ab 12

In Korea sind UFO-Burger längst ein Street-Food-Hit – rund, witzig und absolut fotogen. Mit einer Maschine aus dem Internet für rund 180 Euro kann man die außergewöhnlichen Burger auch zu Hause zubereiten. Grillchampion Klaus Breinig testet, ob der verrückte Trend gelingt und schmeckt. Werden die UFO-Burger ein voller Erfolg oder nur ein intergalaktisches Experiment?

