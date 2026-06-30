Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.06.2026: Erste Hilfe fürs Smartphone
43 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12
Was tun, wenn das Handy nicht mehr lädt oder Probleme mit der Kamera auftauchen? In diesen Fällen gibt es die Smartphoneklinik, denn da gibt's auch ohne Termin ganz schnell die Erste Hilfe für den so wichtigen und unverzichtbaren digitalen Patienten. Handy-Facharzt Saber und Handy-Chirurg Soner kümmern sich um die Geräte und zeigen bei verschiedenen Defekten, wie eine Reparatur abläuft. Dabei geben sie Einblicke, welche Schäden sich beheben lassen und mit welchen Kosten Kunden rechnen müssen.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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