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Abenteuer Leben täglich

Mit Achim entlang der italienischen Adria

Kabel EinsFolge vom 03.07.2026
Mit Achim entlang der italienischen Adria

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 03.07.2026: Mit Achim entlang der italienischen Adria

42 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12

Achim ist wieder on Tour - dieses Mal auf Entdeckungsreise durch eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen in Italien: die Adria. Der Chefkoch besucht Kult-Badeorte wie Rimini, Jesolo und Cesenatico. Im Camper fährt Achim zu einem der größten Campingplätze der Region. Von dort startet unser Berliner seine Ausflüge zu den besten Restaurants und schönsten Stränden der Adria. Mit Fischern erntet er Miesmuscheln und lernt im Biergarten, wie man die leckersten Muschelgerichte zubereitet.

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