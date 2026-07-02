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Abenteuer Leben täglich

Dinner am Ende der Welt

Kabel EinsFolge vom 02.07.2026
Dinner am Ende der Welt

Dinner am Ende der WeltJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 02.07.2026: Dinner am Ende der Welt

42 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12

Reporter Daniel reist ans Ende der Welt - nach Ushuaia in Patagonien, 14.000 Kilometer von seinem Zuhause entfernt. Daniel will in der spektakulären Natur herausfinden, wie man am anderen Ende der Welt isst: exotisch oder doch eher bodenständig? Was ihn dort erwartet: Erdbeeren, süßer als je zuvor, Königskrabben frisch aus dem eiskalten Beagle-Kanal und ein Geheimrestaurant mitten im Nirgendwo, das man nur nach einer Wanderung findet. Was landet hier alles auf dem Teller und wie schmeckt das?

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