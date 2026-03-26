Lebenstraum Neuseeland: Alltag zwischen Adrenalin und FamilieJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.03.2026: Lebenstraum Neuseeland: Alltag zwischen Adrenalin und Familie
43 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Jess hat 2018 den Schritt gewagt und ist von Norddeutschland nach Neuseeland ausgewandert. Statt Bürojob bestimmt heute die Natur ihren Alltag – zwischen Familie, Segelboot und Abenteuer. Sie führt Touristen aufs Wasser, zeigt ihnen die beeindruckende Landschaft mit Wasserfällen und Küsten und lebt ihren Traum vom freien Leben. Doch wie fühlt sich der Alltag am anderen Ende der Welt wirklich an?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins