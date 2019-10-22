Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 22.10.2019: Besessen
42 Min.Folge vom 22.10.2019Ab 12
Susan Casey lebt mit ihren vier Kindern in Glendive, Montana. An einem Aprilabend will die 34-Jährige ausgehen und ein bisschen Spaß haben. Ihre beiden älteren Kids wollen ins Kino, die zwei jüngeren übernachten beim Vater, von dem sich Susan kürzlich getrennt hat. Die vierfache Mutter bleibt oft lange fort, doch als sie am nächsten Tag nicht nachhause kommt, machen sich alle Sorgen. Susan wird als vermisst gemeldet, bleibt aber verschwunden. Wie die Ermittler erfahren, gibt es drei Männer in Susans Leben, die an ihrem Verschwinden schuld sein könnten - und alle drei waren zur fraglichen Zeit vor Ort.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.