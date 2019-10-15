Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 15.10.2019: Tödlicher Neid
43 Min.Folge vom 15.10.2019Ab 12
Für Krankenpflegeschülerin Michelle Le aus San Francisco ist es der letzte Tag ihrer Ausbildung. Die 26-Jährige hat sich immer gern um andere gekümmert und kann sich keinen schöneren Beruf vorstellen, doch sie erscheint nicht zur Abschlussfeier. Als eine Ausbilderin auf der Suche nach ihr ins Parkhaus geht, kommt ihr ein Van, der aussieht wie Michelles Auto, entgegengerast. Tage später gibt es immer noch kein Lebenszeichen, und Michelles Familie macht sich große Sorgen: Wurde sie entführt oder nimmt sie sich nur eine Auszeit? Dann gibt es endlich eine Nachricht - die alle in Panik versetzt.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.