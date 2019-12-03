Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 03.12.2019: Tod auf der Straße
43 Min.Folge vom 03.12.2019Ab 12
Anaheim in Kalifornien ist eine hübsche Stadt, die mit ihren Freizeitparks Millionen Touristen anzieht. Doch für eine Familie endet die Fahrt dorthin in einem Albtraum: Als in einer Januarnacht Schüsse gemeldet werden, versammeln sich Einsatzkräfte an einer Auffahrt zum Freeway 91. Vor einem SUV liegt Elizabeth Wheat Begaren in einer Blutlache. Jemand hat zwei Kugeln auf die 40-Jährige abgefeuert. Die Dienstmarke neben ihr weist sie als Justizvollzugsbeamtin aus. Elizabeth wird ins Krankenhaus gebracht, erliegt dort aber ihren Verletzungen. Der Fall soll 15 Jahre in Anspruch nehmen.
