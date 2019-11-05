Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 05.11.2019: Der Lockvogel
43 Min.Folge vom 05.11.2019Ab 12
In Pembroke Pines am Rand der Everglades richtet David Jackson seine neue Wohnung ein. Alles soll perfekt sein, denn Ex-Frau Barbara kommt bald zu Besuch und bringt ihren gemeinsamen Sohn Johnny mit. Geplant ist, dass der Vierjährige bei David bleibt und Barbara bei ihren Eltern, die in der Gegend wohnen. Als der 24-Jährige am Vorabend plötzlich verschwindet, gibt seine Mutter eine Vermisstenanzeige auf. Drei Monate später wird Davids Auto am Flughafen von Fort Lauderdale gefunden. Anscheinend ist er irgendwo hingeflogen. Aber ohne seine Papiere und Kreditkarten wird er nicht weit kommen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.