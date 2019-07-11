Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 11.07.2019: Rätselhafte Spuren
43 Min.Folge vom 11.07.2019Ab 12
Als Sandy Maloney aus Green Bay, Wisconsin, an einem Februarabend mit ihrer Mutter Lola telefoniert, deutet nichts darauf hin, dass es das letzte Gespräch der beiden ist. Am nächsten Morgen fährt Lola zum Haus ihrer Tochter und fällt vor Schreck fast in Ohnmacht: Es hat ein Feuer gegeben, alles ist zerstört, und Lola findet Sandys Körper in die Couch eingebrannt. Die Polizei versucht, irgendwelche Spuren zu finden, und zwei Ermittler machen sich auf den Weg, um Sandys Noch-Ehemann zu informieren. Sie kennen ihn gut, denn John Maloney ist ebenfalls Polizist. Hat der allgemein geschätzte John, der sich alleine um die drei Söhne kümmert, etwas mit Sandys Tod zu tun?
Genre:Dokumentation, Krimi
