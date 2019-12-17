Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 17.12.2019: Ein eiskalter Killer
43 Min.Folge vom 17.12.2019Ab 12
An einem Novembermorgen in Atlanta macht sich Rusty Sneiderman mit seinem Sohn Ian auf den Weg zur Kindertagesstätte. Der 36-Jährige hat so viel Geld auf der hohen Kante, dass er seinen Job in der Finanzbranche kündigen konnte, und morgens Zeit für seine beiden Kinder hat. Nachdem er den Kleinen im Hort abgeliefert hat und zurück zum Auto geht, nähert sich ein Mann, feuert eine Waffe auf ihn ab und rast in einem Minivan davon. Rusty ist sofort tot, und die Ermittler stehen vor einem Rätsel: War es ein gezielter Mordanschlag oder die willkürliche Tat eines Verrückten, der immer noch frei herumläuft.
