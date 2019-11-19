Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abgründe - Unfassbare Verbrechen

Sein bester Stunt

TLCFolge vom 19.11.2019
Sein bester Stunt

Sein bester StuntJetzt kostenlos streamen

Abgründe - Unfassbare Verbrechen

Folge vom 19.11.2019: Sein bester Stunt

42 Min.Folge vom 19.11.2019Ab 12

Als es an der Tür klingelt, öffnet der Hollywood-Stuntman Garrett Warren ahnungslos. Vor ihm steht ein bewaffneter Mann, der aus unmittelbarer Nähe auf ihn schießt. Garrett überlebt die Tat, lebt jedoch in ständiger Angst um sein Leben. Wird man wieder versuchen, ihn zu töten? Aphrodite Jones erforscht einen Fall, der außergewöhnlicher ist als Hollywood-Fiktion.

Alle verfügbaren Folgen