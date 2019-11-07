Heute u. a.: Ausnahmezustand StadtfestJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.11.2019: Heute u. a.: Ausnahmezustand Stadtfest
35 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Wildau, vor den Toren Berlins: Wenn das Stadtfest ruft, kommen Tausende Menschen aus dem Umland in den 9.000-Seelen-Ort. Da auch der Alkohol strömt, sorgen die Ordnungsamtsmitarbeiter Andreas Wildau und Marcel Huth hier für Sicherheit. Und: Sommer in Hessen - Hochbetrieb auf dem Campingplatz Bärensee, dem Revier von Platzwart Herbert Kimmel. Bei Problemen sorgt der 63-Jährige für Recht und Ordnung, denn nicht jeder der über 4.000 Dauercamper hält sich an die Platzordnung.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins