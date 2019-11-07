Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.11.2019: Kontrolle im Asia-Center
35 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Zehn Uhr morgens in Berlin: Jutta Leymann ist auf dem Weg zu einer unangekündigten Kontrolle in einem Asia-Center mit über 100 Geschäften. Nicht alle Verkäufer halten sich an die deutschen Lebensmittel- und Hygienegesetze. Und: Die zwei Ordnungshüter Wolfgang Lau und Frederik Bollweg sind in Gütersloh auf der Suche nach einer vermeintlichen Temposünderin. Die Frau ist geblitzt worden, doch der Halter des Wagens ist ein Mann und der weigert sich zu sagen, wer die Fahrerin ist.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins