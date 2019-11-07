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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Rassismus am Arbeitsplatz

Kabel EinsFolge vom 07.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 07.11.2019: Heute u. a.: Rassismus am Arbeitsplatz

35 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Schwarzfahrerjagd in der hessischen Hauptstadt: Den Fahrkartenkontrolleuren Hans und Eric geht der erste Ticketsünder des Tages ins Netz. Diesmal müssen sich die beiden sogar Fremdenfeindlichkeit vorwerfen lassen. Und: An der tschechischen Grenze legen die Zöllner Alexander Ehlers und Jens Becker Schleusern und Schmugglern das Handwerk. Ein Wagen mit tschechischen Kennzeichen rast in die Kontrolle. Der Fahrer ein Deutscher, und er geht gleich auf die Barrikaden.

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