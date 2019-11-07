Heute u. a.: Rassismus am ArbeitsplatzJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.11.2019: Heute u. a.: Rassismus am Arbeitsplatz
35 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Schwarzfahrerjagd in der hessischen Hauptstadt: Den Fahrkartenkontrolleuren Hans und Eric geht der erste Ticketsünder des Tages ins Netz. Diesmal müssen sich die beiden sogar Fremdenfeindlichkeit vorwerfen lassen. Und: An der tschechischen Grenze legen die Zöllner Alexander Ehlers und Jens Becker Schleusern und Schmugglern das Handwerk. Ein Wagen mit tschechischen Kennzeichen rast in die Kontrolle. Der Fahrer ein Deutscher, und er geht gleich auf die Barrikaden.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins