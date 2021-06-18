Heute u. a.: Rasern auf der SpurJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 18.06.2021: Heute u. a.: Rasern auf der Spur
35 Min.Folge vom 18.06.2021Ab 12
Hochbetrieb auf Hessens legendärster Motorradstrecke: Die B 276 ist bei Bikern berühmt und berüchtigt, hier legen sie sich mit Vollgas in die Kurven. Der Mix aus Speed und Leichtsinn sorgt oft für gefährliche Unfälle. Der Polizist Peter Göb und seine Kollegen ziehen auffällige Maschinen aus dem Verkehr. Und: Mehr als jeder zehnte Deutsche steht finanziell in der Kreide. Das heißt Hochkonjunktur für Inkassospezialisten wie Gabriele Linhardt und ihren Sohn Maximilian.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins