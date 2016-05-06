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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Diebe fahren auch mal schwarz

Kabel EinsFolge vom 06.05.2016
Diebe fahren auch mal schwarz

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.05.2016: Diebe fahren auch mal schwarz

34 Min.Folge vom 06.05.2016Ab 12

In Ulm schnappen die Fahrkartenkontrolleure Bianca und Robin eine junge Frau. Sie fährt mit einer Fahrkarte, die gar nicht auf ihren Namen ausgestellt ist. Ist da Robin etwa eine diebische Elster ins Netz gegangen? Und: Dienstbeginn für die Dresdner Fahrradcops Thomas Kiraly, Andreas Hofmann und Carsten Ulbricht. Erster Kontrollpunkt: Eine Fußgängerampel in der Innenstadt, die von Fahrradfahrern gerne mal übersehen wird. Doch es kommt noch dicker ...

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