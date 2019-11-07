Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.11.2019: Zur Fahndung ausgeschrieben
35 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Lars Gilian und Maximilian Brandl, von der Bundespolizei in Passau, kontrollieren heute Fahrzeuge auf der A 3, kurz vor der österreichischen Grenze. Ihr erster Prüfling: ein Mercedes mit einem Ausfuhrkennzeichen. Und: Ein großer Einkaufsmarkt in Norddeutschland ist heute der Einsatzort der Detektive Miriam und Stefan Wolloscheck. Technisch hochgerüstet und mit über zehnjähriger Erfahrung legen die beiden Ladendieben das Handwerk.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins