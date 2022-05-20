Thema u. a.: JVA HandyspürhundeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.05.2022: Thema u. a.: JVA Handyspürhunde
Folge vom 20.05.2022
In der JVA Halle (Saale), genannt "Roter Ochse", sitzen 237 Gefangene hinter Gittern. Die Justizvollzugsbeamten Manuela und Marko führen heute eine Handykontrolle durch. Mit ihren Handyspürhunden suchen sie nach den streng verbotenen Mobiltelefonen. Und: Einsatz für die Tierretter Angela, Kevin und Uwe in der Karlsruher Innenstadt. Dort hat sich eine Taube in einem Netz an einer Hausfassade verfangen. Werden die drei Tierretter das Tier lebend befreien können?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
