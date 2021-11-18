Thema u. a.: Zu schnell unterwegs - Verkehrspolizei StuttgartJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.11.2021: Thema u. a.: Zu schnell unterwegs - Verkehrspolizei Stuttgart
61 Min.Folge vom 18.11.2021Ab 12
Mitten in der Innenstadt von Stuttgart kontrolliert die Verkehrspolizei mit einem Lasermessgerät, ob sich die Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Polizistin Marie erwischt einen Fahrer, der fast 40 km/h zu schnell ist. Welche Strafe droht ihm jetzt? Und: Auf der A38 im nördlichen Thüringen machen die Straßenwärter Sebastian und Benjamin den 850 Meter langen Höllbergtunnel winterfest, als sie eine Gefahrenquelle entdecken.
