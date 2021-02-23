Thema u. a.: Feiertagsfahrverbot - Polizei SittensenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.02.2021: Thema u. a.: Feiertagsfahrverbot - Polizei Sittensen
Folge vom 23.02.2021
An Sonn- und Feiertagen gilt in Deutschland Fahrverbot für den Schwerlastverkehr. Doch viele Speditionen ignorieren diese Regel oder kennen sie noch nicht einmal. Sebastian Fischer und sein Kollege Andreas Abeling kontrollieren auf der A1, ob das Gesetz befolgt wird. Und: Andreas und Sven von der Bundespolizei Frankfurt/Oder überwachen das Grenzgebiet zu Polen. Als sie einen Transporter aus Litauen stoppen, fällt sofort auf, dass der Fahrer gerötete und glasige Augen hat.
